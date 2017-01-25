В ПАСЕ заблокировали норму о выборах на Донбассе

Делегация Украины воспользовалась правилами ассамблеи, чтобы заблокировать соответствующую поправку.
Украинская делегация и несколько проукраинских депутатов в ПАСЕ воспользовались правилами ассамблеи и заблокировали поправку, требующую провести довыборы в Верховную Раду на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, передает Европейская правда.
Перед этим сообщалось, что мониторинговый комитет ПАСЕ поддержал поправку о выборах на Донбассе. Эта норма была поддержана подавляющим большинством голосов в профильном комитете и из-за этого была значительная вероятность поддержки в зале.
Однако делегация Украины и несколько проукраинских депутатов воспользовались тем, что поправка является «устной» и ее можноснять с рассмотрения, если во время ее рассмотрения не менее десяти депутатов будут против нее.
После этого предложение было автоматически отклонено.
Позже нардеп и вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский сообщил, что ПАСЕ поддержала проект резолюции «Функционирование демократических институтов в Украине».
Сегодня также сообщалось о поправке ПАСЕ с требованием защитить права оппозиции.Еще по этой теме