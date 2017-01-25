В Харькове издадут мемуары Геббельса на украинском языке

 

Фото: AP/Scanpix

Издатель считает, что эта книга нужна украинскому обществу, потому что в ней корни российской пропаганды.

В Харькове будет издан дневник одного из лидеров нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке. Как сообщает Kharkiv Today, мемуары охватывают последние годы жизни министра пропаганды – 1944-1945-й.

«Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 их насчитывалось около 15 тысяч страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов – наиболее ценная часть записей Геббельса», – говорится в аннотации к изданию.

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Дневник Геббельса напечатает издательство Фолио. Его директор Александр Красовицкий считает, что «эта книга нужна украинскому обществу».

«Все секреты современной российской пропаганды имеют корни здесь. Еще книга не вышла, а я уже получил несколько жестких листов по этому поводу», – сказал Красовицкий.

Издание пишет, что идею публикации дневника Геббельса критикуют в социальных сетях. По мнению читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках, да и 1944-45 годы вряд ли можно назвать временем зарождения нацизма – в таком случае нужно брать 30-е годы.

Красовицкий не намерен отказываться от выпуска мемуаров в свет, но прислушался к конструктивной критике.

«Критика в основном была связана с тем, что книга выйдет без комментариев. Но комментарии будут. Я не хочу до выхода книги разглашать, кто их написал. Скажу только, что это – известный историк», – пообещал издатель.

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