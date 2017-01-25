СМИ: Россия предложила Сирии создать курдскую автономию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В проекте Конституции Сирии, который был передан российской стороной представителям вооруженной оппозиции в ходе переговоров в Астане, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оппозиции.

«Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию», — сказал собеседник агентства.

О том, как отнеслась к этому предложению полноправный участник переговоров в Астане — Турция, всячески подавляющая курдское стремление к независимости, в том числе и на севере Сирии, куда ввела войска, не уточняется.

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Источник «Интерфакса» также добавил, что в документе фиксируется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального». «В проекте прописан срок президента в 7 лет, без права переизбрания», — добавил источник.

Собеседник агентства отметил, что «исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин». Кроме того, документ предусматривает отмену шариата в качестве источника права страны, а также прописывает государственное устройство страны как «Сирийская республика».

«Название Сирии сменяется с Сирийской Арабской республики на Сирийскую республику», — сказал собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев по итогам переговоров в Астане сообщил журналистам, что российская делегация передала представителям оппозиции проект Конституции страны, составленный российскими экспертами.


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