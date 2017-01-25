Индекс Dow Jones впервые за 130 лет преодолел отметку 20 000 пунктов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Американский фондовый индекс Dow Jones впервые за 130 лет преодолел отметку 20 000 пунктов. Взлет индекса начался после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Впервые за свою 130-летнюю историю важнейший фондовый индекс США Dow Jones преодолел отметку в 20 000 пунктов. Вскоре после начала торгов в среду, 25 января, он подскочил более чем на 0,5 процента, составив 20 033,77 пункта. Максимальный и итоговый показатель составил 20 066,47 пункта, что на 0,77 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Наблюдатели уже ожидали рекордного показателя. Взлет Dow Jones начался после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Аналитики объясняют оживление финансовых рынков ожиданием экономического роста страны в результате политики нового главы Белого дома.

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