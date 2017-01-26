Япония подняла истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Три российских бомбардировщика приблизились к японской границе, два из них облетели вокруг территории страны. Нарушения воздушного пространства в Токио не зафиксировали.

ВВС Японии во второй половине дня 24 января подняли по тревоге свои истребители в ответ на приближение к границам страны трех российских бомбардировщиков Ту-95.

Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем, сказано в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января. На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. Два из них направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.

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Воздушное пространство Японии РФ не нарушала, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком. Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Турция и Израиль.

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