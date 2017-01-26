СМИ узнали о намерении Трампа создать в Сирии безопасные зоны

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп намерен создать в Сирии безопасные зоны для мирного населения. Как передает в среду, 25 января, Reuters, об этом говорится в проекте его указа, который оказался в распоряжении информагентства.

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В документе говорится, что госсекретарь вместе с министром обороны должны в течение 90 дней со дня издания указа разработать план по организации как в Сирии, так и в прилегающих государствах зон безопасности, в которых сирийские беженцы могут ждать оформления таких процедур, как репатриация или потенциальное переселение в третью страну.

По данным Associated Press,

Трамп также собирается на 120 дней приостановить прием беженцев Соединенными Штатами.

При этом предполагается ввести бессрочный запрет на въезд мигрантов из Сирии.

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Ранее 25 января Дональд Трамп подписал указы, которые санкционируют строительство стены на границе США и Мексики, а также ужесточают политику в отношении иммигрантов. В частности, те из них, кто прибыл в Соединенные Штаты нелегально и нарушил американские законы, будут депортироваться с «билетом в один конец».

Возможность создания «безопасных (бесполетных) зон» в Сирии обсуждалась в администрации предшественника Трампа Барака Обамы, однако было решено, что это слишком сложно и может обернуться втягиванием США в конфликт внутри арабской республики.

В закончившемся в октябре 2016-го финансовом году, Вашингтон принял около 12,5 тысячи сирийских беженцев из Сирии,

это на порядок меньше других стран, в том числе Турции и Евросоюза. Всего же в том году приют в США был предоставлен 85 тысячам беженцев, а в 2013-2015 годах этот показатель составлял до 70 тысяч человек ежегодно.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал выслать из страны около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и построить стену на границе с Мексикой, причем сделать это за ее счет.

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