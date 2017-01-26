Мадлен Олбрайт готова принять ислам в ответ на действия Трампа

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия президента Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран.

«Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в знак солидарности», – написала Олбрайт в Twitter.

«На статуе свободы нет надписей мелким шрифтом. Америка должна оставаться открытой для людей любого вероисповедания и происхождения», – добавила она.

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Ранее сообщалось, что США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.

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