Вероятный посол США в ЕС: евро может исчезнуть через полтора года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

рофессор Тед Маллок, которого, насколько известно, Дональд Трамп хочет назначить послом США в Европейском союзе, сказал в интервью Би-би-си, что ожидает, что евро «развалится» в течение ближайших полутора лет.

Он также сказал, что Великобритания могла бы заключить с США «удовлетворительный для обеих сторон» торговый договор в течение трех месяцев, сообщает Би-би-си.

По мнению Маллока, так называемый «чистый», или «жесткий», «брексит» был бы лучшим вариантом для Великобритании.

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Как только Британия выйдет из общего рынка и таможенного союза, она сможет игнорировать «брюссельскую бюрократию» и заключить торговый договор сама.

По словам Маллока, любая попытка Брюсселя заблокировать переговоры между Лондоном и Вашингтоном были абсурдны, как если бы муж «пытался запретить свой жене завести любовника».

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