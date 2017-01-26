Мобильным операторам запретили удалять данные времен Майдана

Ходатайство Генпрокуратуры на арест носителей информации, принадлежащих Vodafone Украина, lifecell, Укртелеком и Тримоб, удовлетворил Печерский районный суд Киева.

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Под арест попали данные о звонках, SMS, перемещениях и другие данные абонентов в период с 18 января по 16 марта 2014 года.

Постановление суда от 17 января 2017 года появилось в государственном реестре судебных решений, ходатайство об аресте было подано департаментом специальных расследований Генпрокуратуры, который проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления относительно создания или руководства преступной организацией с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

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«В указанном уголовном производстве исследуются (. . .) превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период ноябрь 2013 - февраль 2014 года, что привело к массовым жертвам среди протестующих, организация их умышленных убийств. Также исследуется, в том числе, деятельность высших должностных лиц, входивших в преступную организацию и связанных с ними лиц, которая привела к событиям февраля - марта 2014 года в Автономной Республике Крым и на востоке страны и влияла на их развитие», - отмечается в постановлении.

Прокуратура отмечает, что в настоящее время орган досудебного расследования по объективным причинам не может определиться с конкретным кругом лиц, информация о телефонных соединениях которых будет иметь значение для расследования, из-за этого и нужно сохранение всей существующей информации за данный период.

«В ходе досудебного расследования исследуются неправомерные действия в отношении участников протестных акций по всей территории Украины. Стоит отметить, что в указанных акциях участвовало более 1 млн человек, зато со стороны правоохранительных органов на прекращение акций протеста было задействовано только представителей подразделений общественной безопасности более 20 тыс. человек», - отмечается в постановлении.

Напомним, ранее Печерский районный суд разрешил заочное досудебное расследование по обвинению Януковича в государственной измене.

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