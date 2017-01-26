Воспитатели детсада в Уфе забыли в лифте двухлетнего мальчика

Воспитатели частного детского сада в Уфе забыли в лифте двухлетнего мальчика. На записи с камеры наблюдения видно, как воспитатели с группой выходят из лифта, а ребёнок не успевает и дверь перед ним закрывается.

Пропажу заметили только после звонка консьержа в садик. Воспитатели частного детского сада в Уфе 24 января забыли в лифте двухлетнего мальчика, сообщает телеканал «Вся Уфа».

На записи с камер наблюдения видно, как воспитатели вместе с детьми выходят, а один ребёнок остаётся.

Его пропажу в садике заметили только после звонка консьержа, которая увидела малыша на мониторе, куда выводятся записи с камер. Судя по таймеру в углу, мальчик провёл один в лифте почти девять минут.

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«Стали им звонить, после этого они только забрали ребёнка. Представляете, что там ребёнок пережил?! Такой маленький кроха, в замкнутом пространстве, а если у ребёнка фобия разовьётся на всю жизнь и будет бояться»,- Наталья Зайдуллина, консьерж.

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В детском саду журналистам ответили, что не видят в инциденте ничего страшного.

«Глупости это всё, а не инцидент, ерунда это всё. Дверь открыли и все пошли дальше, все толпой пришли с прогулки», - рассказала Юлия воспитатель детского сада.

В декабре родители обвинили детский сад в Челябинске в том, что малышей заставили есть суп с червями, и опубликовали фотографии блюда в соцсетях. Воспитательница, которая сделала фото, уволилась, а заведующая сада утверждает, что детей этим супом не кормили, и перекладывает вину на поставщика круп.

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