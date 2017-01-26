Вооруженные силы Швеции подверглись масштабной кибератаке

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Вооруженные силы Швеции подверглись мощной кибератаке, из-за чего командованию пришлось отключить компьютерную систему Caxcis, используемую в военных учениях страны. Об этом сообщила в среду шведская ежедневная газета Dagens Nyheter, передает Reuters.

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Издание отметило, что инцидент произошел «недавно», не уточняя деталей. Факт кибератаки подтвердил журналистам официальный представитель шведской армии Филип Саймон.

«Я могу подтвердить, что был инцидент, связанный с существующей системой. Вооруженные силы отключили ее»,

- заявил он. «Я использую слово «инцидент», но речь идет о внешнем воздействии», - добавил собеседник газеты.

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Он пояснил, что Caxcis - это система оперативного планирования. В связи с этим кибератака, по его словам, не повлияла на оперативные возможности шведских войск. «Но любые формы влияния на наши системы являются серьезным происшествием», - добавил глава армейской пресс-службы.

В статье Dagens Nyheter говорится, что компьютерная система была отключена «на неопределенное время». Сообщать подробности происшествия и последующие меры, которые были приняты в связи с ним, Саймон отказался, как и комментировать предположения относительно того, кто может стоять за нападением.

Военные доложили о произошедшем властям.

«Меня проинформировали», - подтвердил министр обороны Швеции Питер Хултквист. При этом он также отказался комментировать инцидент, аргументировав это тем, что военные держат ситуацию под контролем, а также нежеланием раскрывать информацию о возможностях национальных систем защиты.

Журналисты отмечают, что атака произошла во время подготовки Министерства обороны к масштабным учениям Aurora 17, которые должны состояться в сентябре. В них примут участие более 19 тысяч человек, включая весь состав ВС Швеции, а также военных из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Норвегии, Германии и США. Эти учения должны стать крупнейшими за более чем двадцатилетний период.

Саймон также подтвердил, что военными была отключена и компьютерная система Charon, обеспечивающая безопасный доступ в интернет.

Однако он призвал не связывать это с произошедшей кибератакой, пояснив, что система была устаревшей и требовала замены.

Ранее сообщалось, что компьютерная сеть Швеции подвергалась в 2016 году более 100 тысячам кибератак со стороны различных спецслужб и организаций, связанных с иностранными государствами.

Аналитики радиокоммуникационной службы шведской обороны полагают, что атаки совершаются либо для сбора секретной информации, либо для использования шведских компьютеров для проведения акций в других странах. Они отметили, что противостоять таким кибератакам очень сложно, передает РИА «Новости».

В последние годы активность в киберсреде все чаще становится причиной международной напряженности.

Одним из наиболее громких случаев стали обвинения против России, выдвинутые США. Вашингтон считает, что Москва вмешалась в предвыборную кампанию с целью помочь одержать победу на выборах президента США одному из кандидатов - Дональду Трампу. В связи с этим США в конце 2016 года ввели против России санкции и выслали 35 российских дипломатов.

Кроме того, западные СМИ сообщали о масштабной хакерской атаке на серверы ОБСЕ минувшей осенью. Федеральная служба защиты конституции Германии объявила, что к атаке на компьютерные системы ОБСЕ могли быть причастны российские хакеры.

В Москве все обвинения категорически опровергают. При этом местные аналитики включили Россию в пятерку стран с самыми развитыми кибервойсками.

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