В Москве беременная женщина выпала с 14 этажа

 

Фото: Соцсети

Беременная женщина выпала из окна 14-го этажа на юго-востоке Москвы, сообщает Мир24 со ссылкой на пресс-службу городского следственного управления СКР.

Вечером 25 января 2017 года возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, обнаружено тело беременной женщины с травмами характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, женщина находилась в квартире с родственниками.

По данному факту следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивают родственников, соседей и возможных очевидцев.

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Следствие устанавливает причины, побудившие женщину совершить данный поступок.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК РФ по Москве не исключают, что у погибшей был конфликт с родственниками. Однако родные женщины не подтвердили РЕН ТВ эту информацию.

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