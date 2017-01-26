Дональд Трамп заявил об эффективности пыток

Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News заявил, что считает «абсолютно» эффективным применение пыток водой по отношению к террористам и намерен предложить спецслужбам вернуться к этому методу допроса, заручившись поддержкой министра обороны Джеймса Мэттиса и директора ЦРУ Майка Помпео.

«Если они не захотят этого делать, это не проблема. Если у них есть такое желание, то я буду работать в этом направлении. Я хочу, чтобы делалось все, что разрешено законом. Уверен ли я, что это работает? Абсолютно, я чувствую, что это работает», - сказал Трамп.

Президент Соединенных Штатов пояснил, что намерен пересмотреть возможность применения пыток водой, поскольку, по его словам, борьба с терроризмом ведется не на равных условиях.

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«Они отрубают головы нашим людям и другим тоже. Они отрубают головы людям, потому что они являются ближневосточными христианами. ИГИЛ (»Исламское государство», ДАИШ, террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. NEWSru.com) делает то, о чем никто не слышал со времен Средневековья.

Считать ли в этих условиях, что пытки - это слишком? Ну, насколько я понимаю, мы должны бороться с огнем при помощи огня»,

- пояснил Трамп.

Глава американской администрации, вступивший в должность неделю назад, рассказал, что уже успел обсудить этот вопрос с людьми, обладающими «самым высоким интеллектом». «Я спросил их, работают ли пытки. И ответ был - да, абсолютно», - сообщил Дональд Трамп.

Во время избирательной кампании 2016 года миллиардер заявлял о намерении вернуть утопление и другие «усовершенствованные методы допроса». «Я бы вернул утопление, и я бы вернул чертовски худшие вещи, чем утопление», - сказал Трамп во время публичной дискуссии в Нью-Гемпшире в феврале 2016 года.

The New York Times полагает, что Джеймс Мэттис вряд ли поддержит энтузиазм своего шефа.

В 2004 году он командовал морскими пехотинцами в Ираке, и когда стало известно о гибели заключенного, которого избивали, лишали сна и заставляли стоять в течение долгого времени, Мэттис настоял на скором расследовании и запретил использование в тюрьме для предполагаемых террористов использование суровых методов допросов. Позднее он описывал случай с гибелью заключенного как «худшее, что произошло» во время его службы в Ираке.

В прошлом году, после заявлений Трампа по поводу того, что «только глупый человек не признает эффективность пыток», Мэттис сказал, что не поддерживает применения оскорбительных методов, не говоря уже об утоплении. «Дайте мне пачку сигарет и пару пива. Это лучше, чем пытки», - говорил он во время встречи с Трампом в ноябре.

Что касается Помпео, то он на слушаниях по поводу назначения на пост директора ЦРУ заявил, что он «абсолютно» не поддерживает инициативу по возвращению пыток и не может себе представить, что будет просить президента об этом. «Я всегда буду соблюдать закон», - пообещал он.

Добавим,

последняя инициатива Трампа была озвучена сразу после его распоряжения по поводу возобновления работы «секретных тюрем» по всему миру,

которые были закрыты более семи лет назад по приказу его предшественника Барака Обамы.

Под «секретными тюрьмами» понимается система засекреченных баз ЦРУ, расположенных за пределами США, в которых содержатся подозреваемые в подготовке и совершении терактов и в связях с террористическими организациями. «Секретные тюрьмы» получили свое распространение после атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и были планомерно закрыты после череды скандалов, связанных с применением пыток.

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