Трамп хочет сократить финансирование ООН

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Организации могут урезать бюджет на 40%.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Trump Prepares Orders Aiming at Global Funding and Treaties

Администрация президента США готовит указ о сокращении финансирования ООН и других международных организаций на 40%, сообщает The New York Times.

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Ранее пресс-секретарь администрации президента заявил, что Дональд Трамп недоволен вкладом США в ООН и НАТО.

В планах у Трампа - полное прекращение финансирования организаций, в которые входят Палестинская автономия, а также другие структуры, действующие в обход санкций, наложенных на Иран и Северную Корею. Не собираются давать деньги и организациям, финансирующим аборты.

Издание отмечают, что в случае принятия данного решения, работа ООН будет подвергнута изменениям, ведь порядка 25% миротворческих миссий ранее финансировались со стороны США. Ранее Трамп заявил, что ООН имеет огромный потенциал, но является лишь местом, где можно «приятно провести время».

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