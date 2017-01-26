В Швеции мигранты изнасиловали девушку в прямом эфире Facebook, передает «Звезда» со ссылкой на шведскую газету Exspressen. Три нелегала транслировали происходящее в одной из социальных сетей. О шокирующем видео в полицию сообщила случайная зрительница, 21-летняя Джозефин Лундгрен. Более того, среди мужчин девушка узнала того, кто напал на нее точно так же два года назад.

Также она видела, как один из мужчин ложится на женщину и угрожает ей пистолетом.

На видео трое мужчин – всем около 20 лет – в квартире с девушкой, у одного из них в руках – револьвер.

Он срывает с жертвы одежду и валит ее на кровать, остальные весело фотографируются на фоне происходящего.

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На другой части записи, которую удалось сохранить, уже развязка преступления. Один из мигрантов громко ругается с пострадавшей на кухне. Девушка рыдает, кому-то звонит по телефону. В этот момент наконец-то прибывает полиция, и преступление в прямом эфире заканчивается.

По некоторым данным в момент изнасилования трансляцию смотрели около 200 человек.

Девушку-жертву оперативно госпитализировали.

Видео

После того, как запись обнаружили в Сети, в одной из квартир швецкого города Уппсала полиция задержала троих мужчин в возрасте от 19 до 25 лет. Как сообщает местная пресса,

изнасилованная женщина была почти без сознания.

По данным BBC, существует еще одна запись, на которой женщина говорит, что никакого изнасилования не было. Возможно, ее заставили произнести эти слова.

Между тем, по данным Шведского национального совета по предотвращению преступлений, в 2014 году в стране было зафиксировано 6700 изнасилований. Это почти 70 случаев на сто тысяч человек — один из самых высоких показателей в мире и самый высокий в Европе. Несмотря на это, власти делают все, чтобы скрыть тот факт, что преступления чаще всего совершаются именно мигрантами.

Вот и в этот раз — полиция отказывается комментировать происшедшее, ссылаясь на конфиденциальность, и призвала не тиражировать видеоролик в интернете, так как это расценивается в качестве распространения порнографии.

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