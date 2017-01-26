Польша пригрозила Украине разрывом

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство иностранных дел Польши потребовало от Киева снять запрет на въезд на Украину для мэра города Перемышль Роберта Хома. Об этом на заседании комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзича, передает портал polradio.pl.

«Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», — сказал Дзедзича.

Он добавил, что в случае отказа Киева снять запрет на въезд для Роберта Хомы, представители МИД Польши не будут присутствовать на польско-украинском форуме в городе Ряшев, который должен начаться в пятницу, 27 января. Вице-министр подчеркнул, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь «действительно серьезные последствия».

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Киев 17 января на пять лет запретил въезд мэру Перемышля, передавал портал Корреспондент.net. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сказала, что решение принято «в интересах обеспечения безопасности нашего государства». Отмечается, что Роберт Хома узнал о решении спецслужбы от пограничников на границе с Украиной, куда он ехал по приглашению. Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук подчеркнул, что Хома «принимал участие в антиукраинских мероприятиях, откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду».

В декабре 2016-го в Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали такие лозунги, как «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские». Хома назвал этот инцидент позорным.


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