Польша пригрозила Украине разрывом

Министерство иностранных дел Польши потребовало от Киева снять запрет на въезд на Украину для мэра города Перемышль Роберта Хома. Об этом на заседании комиссии Сейма по связям с поляками за рубежом заявил вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзича, передает портал polradio.pl.

«Без объяснения этой ситуации, без отмены этого решения мы себе не представляем дальнейшего сотрудничества», — сказал Дзедзича.

Он добавил, что в случае отказа Киева снять запрет на въезд для Роберта Хомы, представители МИД Польши не будут присутствовать на польско-украинском форуме в городе Ряшев, который должен начаться в пятницу, 27 января. Вице-министр подчеркнул, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь «действительно серьезные последствия».

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Киев 17 января на пять лет запретил въезд мэру Перемышля, передавал портал Корреспондент.net. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сказала, что решение принято «в интересах обеспечения безопасности нашего государства». Отмечается, что Роберт Хома узнал о решении спецслужбы от пограничников на границе с Украиной, куда он ехал по приглашению. Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук подчеркнул, что Хома «принимал участие в антиукраинских мероприятиях, откровенно и целенаправленно разжигал межэтническую и межнациональную вражду».

В декабре 2016-го в Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали такие лозунги, как «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские». Хома назвал этот инцидент позорным.