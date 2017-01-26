В России полицейские без повода задержали и избили женщину, гулявшую с таксой

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту применения полицейскими насилия к жительнице города Кстово. Она просто гуляла со своей собакой, когда ее неожиданно задержали правоохранители.

Как сообщили в «Комитете по предотвращению пыток», женщина рассказала, что полицейские применили к ней грубую силу во время досмотра, когда она отказалась снимать нижнее белье в присутствии мужчин. Впоследствии медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, перелом-трещину скуловой кости, перелом крыла клиновидной кости слева.

По словам заявительницы, вечером 9 сентября женщина гуляла с собакой, и в какой-то момент во двор заехала полицейская машина. Из нее вышли двое сотрудников в форме и вступили в разговор с группой молодых людей. По обрывкам фраз, доносившихся до горожанки, она поняла, что стражи порядка заподозрили их в чем-то противозаконном. По словам молодой женщины, через некоторое время внимание одного из полицейских привлекла и она сама:

«Он обратился ко мне с вопросом, почему я здесь нахожусь. Я ответила, что гуляю с собакой. В какой-то момент моя такса прыгнула ему на ногу и испачкала мокрыми лапами его брюки. Полицейский резко пнул собаку, сказав: «Твоя шавка меня испачкала!»

— рассказала женщина.

Реклама

В итоге сотрудники полиции решили доставить женщину, не имевшую при себе паспорта, вместе с ее собакой в отдел полиции. Там, по словам пострадавшей, в ходе словесной перепалки с полицейским к ней были применены наручники. Через некоторое время ее решили поместить в камеру, а для этого предложили пройти личный досмотр. «Сотрудница полиции приказала мне снять бюстгальтер и одновременно с этим начала тянуть вверх мою кофту. Я отказалась это делать в присутствии посторонних мужчин — сотрудника полиции и пятерых задержанных, которые могли видеть меня через прозрачную дверь камеры», — рассказала женщина.



Дальше, по ее словам, сотрудница полиции завела ее руки за спину, поставила на колени и начала срезать бюстгальтер ржавыми ножницами. Тугие лямки не поддавались, и полицейская принялась рывками тянуть бюстгальтер вверх, после чего

навалилась сверху и резко коленом прижала голову к кафельному полу.

«Мне стало очень больно, и я услышала хруст в левой части своего лица, куда полицейская надавила своим коленом», — сообщила женщина. Одновременно, по ее словам, другой сотрудник полиции во время этой экзекуции брызгал из газового баллончика в морду ее лающей собаке и в лицо ей самой.

Всю ночь женщина провела в камере для административно-задержанных, на следующий день ее оштрафовали за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и мелкое хулиганство, после чего отпустили домой.



Действия сотрудников полиции она обжаловать не стала — из-за травм ей было не до того. Но уже 14 сентября женщина получила повестку о явке к старшему следователю следственного отдела по городу Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области Илье Черникову, но не по факту получения травм в отделе полиции. Как выяснилось,

один из сотрудников полиции пожаловался, что во время задержания она якобы оскорбляла его грубой нецензурной бранью.

Уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») было возбуждено уже на следующий день после ее визита к следователю. Он быстро провел расследование, и теперь дело находится в суде.

В свою очередь, женщина на допросе у следователя Черникова рассказала об обстоятельствах своего пребывания в отделе полиции, в связи с чем им была начата проверка. Однако в этом случае действия следователя оказались не такими оперативными: он дважды отказывал в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских.



Только после обращения юристов «Комитета по предотвращению пыток» к главе регионального СУСКа Андрею Виноградову о волоките в ходе этой проверки, 11 января было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как отметил юрист Владимир Смирнов, представляющий интересы пострадавшей, в деле о полицейском произволе до сих пор фигурируют «неустановленные сотрудники полиции», хотя их фамилии прекрасно известны и потерпевшая именно на них указывает с самого начала.

Еще по этой теме