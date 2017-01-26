Трамп попробует зарегистрировать в России бренд «Сохраним Америку великой!»

 

Фото: AP/Scanpix

Компания президента США Дональда Трампа Trump Organization подала в Роспатент заявку на регистрацию двух брендов: Keep America Great! и «Сохраним Америку великой!». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию соответствующего документа.

«Ко мне обратились юристы компании Trump Organization с просьбой помочь в регистрации бренда «Сохраним Америку великой!» и «Keep America Great!». На данный момент они по поручению Дональда Трампа занимаются регистрацией этого лозунга почти во всем мире в преддверии выборов в США 2020 года», — рассказал Анатолий Аронов, президент Первой патентной компании, которая осуществляет консультирование по вопросам регистрации бренда.

По его словам, это делается для того, чтобы защитить права на бренд.

В компании также не исключают, что этот слоган будет использоваться в 2020 году для предвыборной агитации американцев, живущих в России.

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Агентство уточняет, что на данный момент на Трампа, его компанию и членов семьи в России зарегистрировано несколько товарных знаков, в том числе Trump Tower, Trump Home, Trump, Ivanka Trump, Ivanka, Trump international hotel and tower, позволяющих им под этими брендами заниматься строительством и продажей недвижимости, розничной торговлей, производством и торговлей украшениями, а также рекламой.

В ходе президентской предвыборной кампании в США в 2016 году лозунгом Трампа была фраза «Сделаем Америку снова великой!».

Инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го американского президента состоялась 20 января. В своей речи он заявил, что его основным приоритетом станет работа на благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу. «Начиная с этого дня мы будем руководствоваться новым принципом: Америка — прежде всего», — провозгласил глава государства.


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