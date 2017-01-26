Ryanair планирует брать плату за ручную кладь

Начиная с 2013 года, Ryanair разрешил пассажирам брать с собой ручную кладь бесплатно, но теперь планируется оставить эту возможность только для люксовых пассажиров.

Обычно пассажиры не хотят платить за сдаваемый багаж, поэтому сумочки и ручная кладь набиваются вещами, из-за чего превышаются даже допустимые размеры, а также возникают задержки с вылетом, пишет Telegraph.

«У нас постоянно возникают проблемы, поскольку слишком много пассажиров берут с собой половину своего добра, вместо того, чтобы прийти с одной сумкой обычных размеров и одной маленькой сумочкой, - объяснил исполнительный директор Ryanair Майкл О´Лири. – Если это не закончится как можно скорее, нам придется менять политику».

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В будущем планируется брать деньги за вторую ручную кладь, а это значит, что обычную сумочку, кофр с камерой или другую маленькую сумку по-прежнему можно будет брать с собой без доплаты. А если такой нет, бесплатно можно будет взять только один чемодан побольше, однако, он должен отвечать требованиям и не должен быть набит под завязку.

Сейчас в самолет можно взять с собой две единицы ручной клади: одну побольше, а вторую поменьше. Вес большего багажа не должен превышать десяти килограммов, а по размерам он должен соответствовать стандарту 55х40х20 сантиметров. У маленького багажа ограничений по весу нет, но его размеры должны быть не больше 35х20х20 сантиметров.

Новая политика решит и проблему хранения багажа, поскольку багажная полка самолета вмещает всего 90 чемоданов. Но у авиакомпании есть и большие самолеты, куда помещается вполовину больше пассажиров. До сих пор чемоданы, которые не помещались на полках, бесплатно уносили в багажное отделение.