Эстония одобрила договор о строительстве Rail Baltica

Правительство Эстонии предоставило премьер-министру Юри Ратасу полномочия подписать межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой. Сегодня против строительства магистрали прошел пикет перед зданием Министерства экономики- и коммуникаций.

«Rail Baltica – важная для Эстонского государства инвестиция, которая, с одной стороны, поддерживает развитие нашего предпринимательства, туризма и транспортного сектора, а с другой — тесно соединяет нас с Центральной Европой. Проведенные в течение нескольких лет анализы и предварительные исследования дают нам уверенность в том, что Эстония получит новую, быструю, эффективную, экологичную и безопасную транспортную линию, которая является полезным проектом для Эстонии и всей Европы», - сказал Ратас, слова которого цитирует Rus.err.ee.

Он отметил, что подобные Rail Baltica крупные проекты неизбежно вызывают в обществе различные эмоции и мнения. «При этом я рад, что высказаться смогли все стороны, а поэтапная реализация проекта основана на доказанных данных, детальных переговорах и проверенных фактах», - подчеркнул премьер-министр.

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