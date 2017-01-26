В Германии осуждена школьница, действовавшая от имени ИГ

В Великобритании ислам стал самой динамично растущей по числу последователей религией
 

В Великобритании ислам стал самой динамично растущей по числу последователей религией. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


16-летняя Сафия С. приговорена к шести годам заключения в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Она ранила полицейского ножом в Ганновере по приказу «Исламского государства», полученному в интернете.

Гражданка Германии марокканского происхождения Сафия С., напавшая с ножом на полицейского в Ганновере, приговорена к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Такое решение огласил в четверг, 26 января, высший земельный суд в городе Целле, расположенном в федеральной земле Нижняя Саксония.

16-летнюю школьницу обвиняли в попытке убийства, нанесении тяжких телесных повреждений и пособничестве террористической группировке «Исламское государство» (ИГ).

Следствие официально считает ее первой представительницей группировки, совершившей в Германии теракт по приказу главарей ИГ. Сафия С. признала свою вину и дважды принесла извинения полицейскому - в письме из СИЗО и в зале суда. В связи с этим обстоятельством защита настаивает на том, что она не является радикальной исламисткой, и требует смягчить наказание. Адвокат школьницы сразу после оглашения приговора подал апелляцию, ссылаясь на то, что в той ситуации ганноверская полиция «действовала недостаточно профессионально».

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Сафия С. 26 февраля 2016 года напала с ножом на 34-летнего сотрудника полиции на вокзале в Ганновере. Полицейский получил тяжелые ранения, но выжил.

В январе 2016 года школьница побывала в Стамбуле, намереваяь впоследствии присоединиться к ИГ в Сирии. Но мать забрала ее из Турции в Германию. Позже Сафии удалось в интернете вступить в контакт с представителями ИГ, которые руководили ее нападением в Ганновере, сообщило следствие.

20-летний друг Сафии, немец сирийского происхождения, знавший о планах девушки, приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за недонесение. Кроме того, в его отношении идет расследование по делу об отмене футбольного матча в Ганновере в ноябре 2015 года. Процесс в Целле проходил в закрытом режиме в связи с несовершеннолетием главной обвиняемой.

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