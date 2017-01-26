Лукашенко: Война, как в братской Украине, нам не нужна

Борьба за независимость Белоруссии должна вестись не на полях сражений и даже не в политической сфере, а в экономике. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщает сайт главы государства.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической», — сказал Александр Лукашенко.

Поэтому, подчеркнул президент, необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей.

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«Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства», — отметил Лукашенко.

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