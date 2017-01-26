Лукашенко: Война, как в братской Украине, нам не нужна

Александр Лукашенко
 

Александр Лукашенко. Фото: TASS/Scanpix

Борьба за независимость Белоруссии должна вестись не на полях сражений и даже не в политической сфере, а в экономике. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщает сайт главы государства.

Еще по этой теме

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической», — сказал Александр Лукашенко.

Поэтому, подчеркнул президент, необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей.

Реклама

«Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства», — отметил Лукашенко.

Еще по этой теме
Лукашенко: я разбаловал белорусов

Лукашенко: я разбаловал белорусов

Лукашенко: Распад СССР — катастрофа, с тех пор мир колеблется на одной опоре

Лукашенко: Распад СССР — катастрофа, с тех пор мир колеблется на одной опоре

Лукашенко заявил о готовности белорусов умереть за Россию

Лукашенко заявил о готовности белорусов умереть за Россию


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Неожиданные подробности свадьбы Меладзе Showbiz

Неожиданные подробности свадьбы Меладзе

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь Showbiz

Папина копия! Супруга Игоря Николаева впервые показала дочь

NASA показало снимок Юпитера в высоком разрешении Hi-Tech

NASA показало снимок Юпитера в высоком разрешении

Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус» Hi-Tech

Сегодня Землю едва не протаранил «астероид-автобус»

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма в смелом мини Showbiz

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма в смелом мини

TVNET спрашивает

Доволен ли ты своим местом работы? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 