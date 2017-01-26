В России прогремел мощный взрыв на ТЭЦ

 

Произошло обрушение кровли на площади 600 квадратных метров, погиб один человек.

Сегодня на ТЭЦ в российском городе Пенза прогремел мощный взрыв. Здание оказалось частично разрушено, погиб один человек.

По информации местных СМИ, обрушилась кровля в котлотурбинном цехе над турбиной №5 на площади 600 квадратных метров.

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Сам взрыв произошел после поломки подогревателя высокого давления, которая случилась в результате опрессовки.

Также сообщается, что из-за взрыва был отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). Это сказалось на теплоснабжении Пензы: отключена горячая вода в 68 жилых домах, двух школах и четырех детсадах.

Сотрудники МЧС начали разбор завалов.


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