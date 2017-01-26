Могерини констатировала рост антисемитизма в Европе

Федерика Могерини
 

Федерика Могерини. Фото: AP/ScanPix

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини констатировала рост нападок на евреев в Европе. Об этом говорится в заявлении, распространенном от ее имени в связи с международным Днем памяти жертв холокоста.

«Антисемитизм не исчез, и европейские евреи слишком часто подвергаются нападкам. Дискриминация на этнической и религиозной почве нарастает, что вызывает озабоченность», — сообщается в документе.

В заявлении также говорится о необходимости бережного отношения к памяти жертв холокоста и ответственности перед будущими поколениями европейцев за сохранение мира и многообразия в Европе.

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23 января сообщалось, что хорватские евреи заявили о намерении бойкотировать официальные мероприятия в День памяти жертв холокоста из-за бездействия властей в отношении акции союза ветеранов войны за независимость Хорватии. В октябре 2016 года они установили мемориальную плиту в городе Ясеновац в память своих товарищей, павших в 1991-95 годах в боях с частями Югославской народной армии и сербской самообороны. Помимо фамилий павших, на плите высечены слова приветствия, которое использовалось хорватскими ультраправыми боевиками-усташами, уничтожившими в годы Второй мировой войны в концлагере Ясеновац десятки тысяч евреев, сербов, цыган и хорватов-антифашистов.

Холокост — массовое уничтожение евреев, проживавших на территории Германии, ее европейских союзников и оккупированных ими землях в годы перед Второй мировой войной и в течение самой войны. Считается, что в ходе его погибли около шести миллионов человек.

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. В этот день в 1945 году бойцы Красной армии освободили крупнейший нацистский концлагерь Освенцим, в котором были уничтожены около 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона — евреи.


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