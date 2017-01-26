Трамп грозит отменить визит лидера Мексики из-за стены

Президент США Дональд Трамп намерен отменить встречу со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето, если Мехико откажется взять на себя расходы по строительству стены на американо-мексиканской границе. Об этом он написал в Twitter в четверг, 26 января.

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«Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, будет лучше отменить грядущую встречу», – написал Трамп, добавив, что торговый дефицит между США и Мексикой составляет около 60 млрд долларов.

Ранее сегодня Ньето осудил указ Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и в очередной раз заявил, что Мексика не будет за нее платить. По его словам,

он глубоко сожалеет, что американский президент принял такое решение, добавив, что «Мексика не верит в стены».

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Aizvērt Как выглядит стена на границе США и Мексики Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







Президент Мексики, однако, не сказал, что намерен отменить свою поездку в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, намеченную на 31 января.

Ранее мексиканские политики потребовали от президента страны отменить визит в США.

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