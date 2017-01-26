Законопроект по Brexit занял несколько строк

Законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, внесенный в четверг британским правительством в парламент, представляет собой документ объемом менее половины страницы.

В минувший вторник Верховный суд Великобритании постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта.

«Данный законопроект наделяет премьер-министра правом в соответствии со статьей 50 договора о Европейском союзе уведомить о выходе из Евросоюза», — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента.

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В законопроекте отмечается, что премьер-министр сможет уведомить Брюссель о намерении Великобритании выйти из ЕС после одобрения законопроекта палатой общин и палатой лордов парламента и получения согласия королевы Великобритании Елизаветы II.

Ранее министр по делам Brexit Дэвид Дэвис сообщил, что законопроект будет очень «прямолинейным».

«Мы будем двигаться очень быстро. В ближайшие дни мы внесем законопроект. Он будет очень прямолинейным, в нем не будет вопроса, выходит ли Великобритания из ЕС, это решение было принято на референдуме 23 июня, и наша задача — выполнить волю британцев», — сказал он.

В ближайшие часы парламентарии, как ожидается, начнут вносить свои поправки к законопроекту.

Палата общин проведет двухдневные слушания по законопроекту 31 января и 1 февраля. 1 февраля состоится голосование за законопроект во втором чтении.

Затем законопроект отправится на рассмотрение парламентских комитетов. Соответствующие слушания пройдут с 6 по 8 февраля включительно. 8 февраля состоится еще один раунд дебатов в палате общин, затем последует голосование по законопроекту в третьем чтении. После этого законопроект отправится на рассмотрение в палату лордов.

Кабмин настаивает, что

вердикт Верховного суда не повлияет на планы правительства инициировать Brexit до конца марта

и означает лишь необходимость двигаться вперед «быстро» и «уверенно».

Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от степени активности депутатов и готовности министров к диалогу. Лейбористская партия готовит шесть поправок к законопроекту, а Шотландская национальная партия — 50.

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