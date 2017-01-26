Часы Судного дня перевели из-за Трампа

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Стрелки часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и угрозы, связанные с климатом, после анализа новых рисков было решено передвинуть на 30 секунд вперед. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Bulletin of Atomic Scientists.

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Решение было принято после заявления президента США Дональда Трампа по поводу использования и распространения ядерного оружия.

Также на решение сдвинуть стрелки часов повлиял рост националистических настроений в мире и климатические изменения.

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«Вероятность глобальной катастрофы очень высока, поэтому меры, необходимые для снижения рисков, должны быть быть приняты в ближайшее время, — говорится в докладе. — Лидеры государств должны действовать немедленно, чтобы спасти человечество от падения в пропасть. Если они этого не сделают, граждане должны сами принять меры».

В настоящее время часы показывают две с половиной минуты до полуночи.

В последний раз стрелки передвигались 22 января 2015 года сразу на две минуты вперед.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году американскими учеными и редколлегией журнала Bulletin of Atomic Scientists. Первоначально наступление полночи ассоциировалось исключительно с ядерной катастрофой (в частности, поводом для начала «обратного отсчета» стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года).

Однако затем стали учитываться другие факторы, угрожающие человечеству, — экологические и технологические.

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