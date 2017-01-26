Президент Мексики отказался ехать в Вашингтон на встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето
 

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Фото: AP/Scanpix

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето решил отменить свою поездку в Вашингтон, где собирался встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Azteca Noticias в четверг, 26 января.

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«Мы проинформировали Белый дом о том, что не будем присутствовать на встрече, запланированной на вторник [31 января]», — говорится в заявлении. При этом Ньето уточнил, что готов сотрудничать с Соединенными Штатами для достижения соглашения на пользу обеих стран.

Ранее 26 января сообщалось, что

Трамп пригрозил мексиканскому коллеге отменой визита из-за его позиции по строительству стены на границе между двумя странами.

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«Дефицит торгового баланса США с Мексикой составляет 60 миллиардов долларов. Соглашение НАФТА изначально было односторонним, мы лишились огромного количества рабочих мест и компаний. Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, то лучше отменить предстоящую встречу», — констатировал американский лидер.

Несколькими часами ранее в тот же день Ньето выразил сожаление и осудил подписание американским лидером Дональдом Трампом указа о строительстве стены на границе между двумя странами. «Я уже говорил об этом много раз: Мексика не заплатит ни за какую стену», — заявил он.

25 января

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.

По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. «Это будет происходить за счет Мексики (…), и мы возместим это за счет Мексики, как я всегда и говорил», — пообещал глава Белого дома.

Двумя днями ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп также намерен подписать распоряжение о пересмотре соглашения о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА), заключенного между США, Канадой и Мексикой.

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