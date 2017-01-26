Британец осужден на 5,5 лет за то, что не спас тонущую девушку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Суд в британском графстве Кент приговорил Майкла Боудича к 5,5 годам лишения свободы за причинение смерти 17-летней девушке, которую он оставил тонуть, не оказав никакой помощи, пишет «Би-би-си».

21-летний Боудич отрицал свою вину в убийстве Бекки Морган, но признал себя виновным в причинении смерти, наступившей в результате его преступной небрежности.

Трагедия произошла 1 мая в порту города Рамсгит. Бекки Морган и Боудич встретились на вечеринке по случаю дня рождения, а затем отправились гулять в порт.

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По словам Боудича, он не помнит, как девушка упала в воду.

Однако, как подчеркнул представитель обвинения, увидев тонущую Морган, Боудич не предпринял никаких попыток помочь ей выбраться из воды и не позвал никого на помощь.

«Другими словами, он оставил ее тонуть», - подчеркнул судья Джереми Карни.

По версии стороны обвинения, Бекки Морган просила его о помощи и говорила, что не умеет плавать, однако Боудич не предпринял никаких действий и даже наблюдал за тем, как девушка тонет.


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