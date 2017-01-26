В Италии возобновлено расследование против Берлускони

Прокуратура Милана возобновила расследование по подозрению бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в подкупе свидетелей по делу о пользовании услугами несовершеннолетних проституток, сообщает газета.ru.

Согласно материалам расследования, Берлускони поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли доставлять наличные деньги девушкам, которые находились под следствием за то, чтобы они лгали в суде в ходе процесса по «делу Руби», сообщает La Repubblica.

По версии следствия, с сентября 2016 года до недавнего времени четырем девушкам Берлускони через Спинелли передал 10 траншей по €2–3 тыс.

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Ранее сообщалось о том, что прокуратура Милана потребовала возобновить расследование в отношении Берлускони по подозрению в подкупе свидетелей по «делу Руби» — экс-премьер мог купить молчание девушек, которые участвовали в вечеринках на его вилле в Аркоре.

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