Японцы смели с прилавков «путинское» сакэ

Сакэ под названием «Восточная красавица. Первый штандарт» пользуется бешенной популярностью в Японии. Этот напиток очень понравился президенту России Владимиру Путину, когда он попробовал его во время визита в Страну восходящего солнца в декабре 2016 года.

Еще по этой теме Японцы стали из сакэ делать топливо 15 мая 2007 г.

После того, как японцы узнали о предпочтениях российского лидера, упомянутое сакэ было раскуплено со складов менее чем за неделю, сообщили представители компании Sumikawa Shuzo, выпускающей напиток.

Сейчас на складах производителя не осталось ни одной бутылки сакэ «Восточная красавица. Первый штандарт». Обычно компания делает не более 20 тысяч бутылок напитка в год. А в этом году всех желающих обеспечить «путинским» сакэ в полном объеме не удалось.

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Заказчикам «Восточной красавицы» приходится ждать заветную бутылку 40 дней,

передает Kedem.

Ранее сообщалось, что в Китае продавцы мороженого запустили необычную рекламу этого товара с фотографией президента РФ. На снимке глава государства поедает вафельный рожок с мороженым. Рядом с изображением размещена надпись на китайском: «Мороженое, которое привез Путин».

Примечательно, что в сентябре 2016 года на саммите G20 в китайском городе Ханчжоу российский президент подарил председателю КНР Си Цзиньпину коробку мороженого.

Российский лидер очень популярен в КНР, поэтому его изображение в рекламных целях можно встретить на магазинах фарфора, в книжных магазинах на стойках с политической литературой и других местах.