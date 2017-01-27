Штайнмайер: РФ в Сирии не решила конфликт

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
 

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: REUTERS/Scanpix

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что усилия России и Турции по сирийскому урегулированию на переговорах в Астане останутся лишь промежуточным шагом, передает РИА Новости.

По мнению Штайнмайера, военная операция России в Сирии «внесла вклад в падение Алеппо» и поддержала режим президента Сирии Башара Асада.

«Но это еще далеко не решение для Сирии. И Россия, и Турция знают, что решение этого конфликта может удастся только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту. Усилия Турции и России в Астане останутся только промежуточным шагом. Обе страны заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение между несколькими участниками. Поэтому они обратно передадут переговоры под попечительство ООН», − отметил министр.

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Он добавил, что сирийский конфликт, прежде всего, является примером неспособности Совета Безопасности ООН к переговорам.

«Вопрос в том, где и когда все пошло не так. Я считаю сирийский кризис хронологией упущенных шансов. С самого начала», − подчеркнул Штайнмайер.

Также политик сообщил, что международное сообщество стало воспринимать Россию как серьезного военного и политического игрока на мировой арене на фоне ее масштабной операции в Сирии, но вернуться ко временам Ялтинской конференции у русских не получится.

По мнению Штайнмаера, Россия не сможет найти себе партнеров только при помощи восстановленной военной мощи.

«России неизбежно придется прибегнуть к поиску партнера и политическими методами, если она хочет играть влиятельную роль в международном сообществе», − добавил министр.

Ранее Штайнмайер заявил, что Европа может столкнуться с новой гонкой вооружений.

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