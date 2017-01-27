ООН предупредила о возможности масштабного голода в Йемене

Продолжающийся военный конфликт в Йемене грозит стать причиной крупнейшего по своим масштабам в современном мире голода. Об этом заявил координатор по оказанию чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен, сообщает «Русская служба Би-би-си».

По словам чиновника, около 10 миллионов жителей Йемена испытывают нехватку продуктов питания, многие из них находятся на грани голодной смерти. Среди нуждающихся — 2,2 миллиона детей.

«Гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается. Наблюдается эскалация вооруженного конфликта. В стране продолжаются ежедневные авиационные бомбардировки и вооруженные столкновения. За последнюю неделю мы получили сообщения о 365 инцидентах», — заявил О`Брайен.

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В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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