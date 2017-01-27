Ясновидящая предсказала будущее Путина

Президент России Владимир Путин
 

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Scanpix

Американские журналисты попросили известную гадалку из Гонконга Присцилу Лам предсказать будущее шести мировых лидеров в 2017 году. Ясновидящая заявила, что Дональда Трампа ждут проблемы в холодное время года.

По словам предсказательницы, президент США родился в год Огня, а потому успех его ждет в теплое время года – весной и летом. Осенью и зимой, напротив, Трамп столкнется с большими трудностями. В частности, страну ждут массовые протесты.

Прогноз Присцилы относительно российского лидера оказался гораздо более оптимистичным.

«Дракон силен и может пойти куда угодно: он может плавать в воде или летать в воздухе, он наполнен энтузиазмом», – так гадалка охарактеризовала Владимира Путина. По словам ясновидящей, 2017 год станет для президента России очень удачным, а экономику его страны ждет процветание.

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Канцлера Германии Ангелу Меркель гадалка сравнила с прочным деревом, «корни которого уходят глубоко в землю». По словам Присцилы, политик отличается добрым сердцем и поэтому так снисходительно относится к беженцам.

Однако добрые намерения Меркель обернутся проблемами летом. По словам гадалки, канцлеру удастся с ними благополучно справиться.

По мнению Присцилы, 2017 год станет неудачным для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Его глаза говорят о том, что народ его не поддерживает, а складки вокруг рта свидетельствуют о том, что его могут предать подчиненные в правительстве».

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