Госдума России отменила уголовную ответственность за семейные побои

 

Фото: PantherMedia/Scanpix

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Интерфакс».

За нанесенные впервые близким людям побои теперь будут преследовать не по уголовной, а по административной статье. Повторные действия, совершенные в течение года, будут считаться уголовным преступлением.

Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

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Данный законопроект призван устранить неоднозначные толкования положений Уголовного кодекса.

Летом 2016 года был принят закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые.

При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неуместно «отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления, что-то гипертрофировать», и призвал различать «семейные отношения и рецидивы». При этом он отметил, что создание крепких семей в России является приоритетом.


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