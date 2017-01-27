Украинский институт нацпамяти хочет декоммунизировать 9 мая

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Декоммунизация может коснуться и 8 марта.

Украинский институт нацпамяти подготовил проект закона по декоммунизации государственных праздников. Об этом заявил глава Института Владимир Вятрович в интервью Апострофу

«Нами уже разработан проект закона «О государственных праздниках в Украине«. В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются», – пояснил он.

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Вятрович выразил уверенность, что данная инициатива будет поддержана Верховной Радой в 2017 году.

«Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта»,

- подчеркнул он.

По мнению историка, на государственном уровне должны отмечаться только праздники, посвященные «переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства событиям».

«День независимости, День Конституции, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого», – отметил Вятрович.

Глава УИНП также назвал большой победой то, что Украина «спокойно избавилась от 23 февраля».

«Этот праздник уже почти исчез, и показателем этого является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле», – заключил он.

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