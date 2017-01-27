СМИ: в аэропорту Одессы самолетам не доливают топлива

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Служба безопасности Украины выявила нарушения в международном аэропорту Одесса. Об этом пишет одесское издание Думская со ссылкой на источник в СБУ.

Как сообщается, правоохранители установили факт систематического недолива топлива при заправке самолетов. Нарушение было выявлено в ходе расследования присвоения имущества в особо крупных размерах.

Согласно материалам следствия, реализацию топлива для нужд аэропорта осуществляют по договору с компанией МАО две фирмы – «Лукойл Авиэйшен Украина» и «Балтик Граунд Сервис ЮА».

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«При этом наземные службы не проводят обязательный контроль качества топлива и недоливают его в самолеты, накапливая излишки в резервуарах», – пишет издание.

На недолив, в частности, пожаловалась крупнейшая польская авиакомпания LOT, чьи воздушные суда постоянно заправляются в Одессе. В 2016 году компания недополучила почти 15 тонн топлива.


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