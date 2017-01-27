Турция обвинила Грецию в нежелании бороться с терроризмом

Власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом. В Анкаре считают политически мотивированным решение греческого суда не экстрадировать восьмерых турецких военных, бежавших после попытки военного переворота в июле прошлого года.

Турция назвала это решение политически мотивированным. На родине обвиняют военных в причастности к попытке переворота и требуют их выдачи для дальнейшего расследования и суда.

Ранее в Стамбуле арестовали 84 офицеров Вооруженных сил Турции по обвинению в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле прошлого года.

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Напомним, за предполагаемые связи с Гюленом в Турции арестованы 35 тысяч человек.

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