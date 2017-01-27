Турция обвинила Грецию в нежелании бороться с терроризмом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом. В Анкаре считают политически мотивированным решение греческого суда не экстрадировать восьмерых турецких военных, бежавших после попытки военного переворота в июле прошлого года.

Турция назвала это решение политически мотивированным. На родине обвиняют военных в причастности к попытке переворота и требуют их выдачи для дальнейшего расследования и суда.

Ранее в Стамбуле арестовали 84 офицеров Вооруженных сил Турции по обвинению в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле прошлого года.

Реклама

Напомним, за предполагаемые связи с Гюленом в Турции арестованы 35 тысяч человек.

Еще по этой теме
Премьер Турции: США должны прекратить поддерживать террористов

Премьер Турции: США должны прекратить поддерживать террористов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ulbroka, 140000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR

reklama.vesti.lv

Скромница Портман, которая вот-вот родит, разделась для журнала Wo&Men

Скромница Портман, которая вот-вот родит, разделась для журнала

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья Wo&Men

Чем кормить мужа: идеальные продукты для мужского здоровья

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом Hi-Tech

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом

Виноград защищает от одного из видов рака Wo&Men

Виноград защищает от одного из видов рака

Российская актриса разрыдалась в прямом эфире из-за побоев мужа Showbiz

Российская актриса разрыдалась в прямом эфире из-за побоев мужа

Греция

TVNET спрашивает

Доволен ли ты своим местом работы? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 