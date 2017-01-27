Михаил Горбачев: «Все выглядит так, как будто мир готовится к войне»

Михаил Горбачев
 

Михаил Горбачев. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Сегодня мир изобилует проблемами, «но нет другой такой животрепещущей проблемы, как милитаризация политики и новая гонка вооружений, - пишет в статье для издания Time экс-президент СССР Михаил Горбачев. - Прекращение этой губительной гонки и ее обращение вспять должны стать нашей приоритетной задачей». (Все цитаты приведены в переводе с английского текста на сайте журнала. - Прим. ред.).

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На взгляд Горбачева, сегодня «все выглядит так, будто мир готовится к войне».

Ядерная угроза вновь кажется реальной. «Отношения между великими державами уже несколько лет все сильнее портятся. Поборники наращивания вооружений и военно-промышленного комплекса довольно потирают руки», - пишет Горбачев.

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Чтобы «разорвать порочный круг», он призывает «возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместные действия».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Mikhail Gorbachev: 'It All Looks as if the World Is Preparing for War'

«Следует вновь сфокусироваться на предотвращении войны, свертывании гонки вооружений и сокращении оружейных арсеналов»,

- пишет ветеран российской политики. По его мнению, нужно договариваться не только о количестве и лимитах ядерных вооружений, но и о ПРО и стратегической стабильности, а войны поставить вне закона, так как военными средствами невозможно решить глобальные проблемы.

Горбачев призывает государства-члены Совета Безопасности ООН сделать первый шаг. «Конкретно я предлагаю принять на заседании Совбеза на уровне глав государств резолюцию, которая гласила бы, что ядерная война неприемлема и ее нельзя вести ни при каких условиях», - говорится в статье.

По мнению Горбачева, инициатива такой резолюции должна исходить от президентов Трампа и Путина.

«Сегодня бремя страха и вызываемый им стресс ощущаются миллионами людей, а главная причина - милитаризм, вооруженные конфликты, гонка вооружений и ядерный дамоклов меч. Избавить мир от этого страха - значит сделать людей свободнее. Эта цель должна стать всеобщей. Тогда станет легче решить многие другие проблемы. Пробил час принимать решения и действовать», - говорится в статье.

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