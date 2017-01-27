Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

Проблема борьбы с радикальным исламским терроризмом станет одной из ключевых во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Стороны также обсудят другие области, где у стран есть общие интересы, заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй, сообщает CBS.

«Я предполагаю, что они будут обсуждать, как вместе работать над теми проблемами, для решения которых обе страны могут найти общие основания. Это может быть уничтожение радикального исламского терроризма», — заявила Конуэй и добавила, что это проблема вызывает растущие опасения в США, потому что люди не чувствуют себя в безопасности.

Телефонный разговор лидеров США и России, предположительно, состоится 28 января. Эту информацию уже подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его мнению, от этого разговора не стоит ожидать «субстантивных» контактов по важным вопросам, так как это первый телефонный разговор между президентами после инаугурации Трампа.

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