Берлин заявил о заинтересованности в дружбе с РФ

Новый глава немецкого МИД заявил, что «заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией».
Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о заинтересованности в развитии дружеских отношений с Россией, передает РИА Новости.
«Россия - это важнейший сосед Европы. Она стоит в повестке нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнером для переговоров», - сказал Шефер журналистам в Берлине.
Он отметил, что «заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией».
Напомним, предыдущий глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в отставку. Пост министра он покинул в связи с намерением участвовать в президентских выборах.Еще по этой теме