Берлин заявил о заинтересованности в дружбе с РФ

Зигмар Габриэль
 

Зигмар Габриэль. Фото: REUTERS/Scanpix

Новый глава немецкого МИД заявил, что «заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией».

Новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о заинтересованности в развитии дружеских отношений с Россией, передает РИА Новости.

«Россия - это важнейший сосед Европы. Она стоит в повестке нового главы МИД, иначе и быть не может. Она является важнейшим партнером для переговоров», - сказал Шефер журналистам в Берлине.

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Он отметил, что «заинтересован в как можно более дружеских, интенсивных и партнерских отношениях с Россией».

Напомним, предыдущий глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер ушел в отставку. Пост министра он покинул в связи с намерением участвовать в президентских выборах.

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