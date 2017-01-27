Источник раскрыл дату возвращения «Адмирала Кузнецова» в Россию

 

Фото: AP/Scanpix

Группа кораблей Северного флота России во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» 8-9 февраля вернется в Североморск из боевого похода в Сирию. Об этом РИА Новости в пятницу, 27 января, сообщил источник в Минобороны.

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«8-го встречаем авиакрыло, 9-го непосредственно войдет отряд в Кольский залив», — уточнил собеседник агентства. Он добавил, что самолеты и вертолеты, базирующиеся на «Кузнецове», прибудут на аэродром «Североморск-3» 8 февраля.

24 января российская группа, направляющаяся из восточного Средиземноморья в Североморск, вошла в Ла-Манш. В ее составе, помимо «Кузнецова», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой десантный корабль «Александр Шабалин», а также суда обеспечения.

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Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», пришедшие с группой к берегам Сирии осенью 2016 года, отделились и в настоящий момент самостоятельно выполняют задачи боевой службы.

Выход соединения Северного флота к берегам Сирии состоялся 15 октября 2016 года. 15 ноября сообщалось о о первом в истории российского флота боевом применении авиации с «Кузнецова». При нахождении в водах восточного Средиземноморья корабль потерял два самолета (Су-33 и МиГ-29КР) по небоевым причинам.

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