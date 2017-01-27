Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России

Дональд Трамп и Келлиэнн Конуэй
 

Дональд Трамп и Келлиэнн Конуэй. Фото: REUTERS/Scanpix

Возможность отмены санкций, введенных в отношении России из-за ее роли в украинском кризисе, рассматривается.

Об этом заявила советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FoxNews, отвечая на вопрос о намеченном на 28 января телефонном разговоре между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

«Все это находится на рассмотрении», - заявила Конуэй в пятницу.

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Ранее 27 января несколько американских журналистов сообщили в соцсетях со ссылкой на источники, что администрация Трампа подготовила законопроект о снятии санкций с России.

Напомним, что 28 января должен состояться первый после вступления Трампа в должность президента США его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о якобы подготовленном проекте снятия санкций, заявил, что в Кремле не знают, насколько эта информация соответствует действительности.

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