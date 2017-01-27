В Подмосковье умер первый глава ЛНР

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Подмосковье умер первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов, сообщает Лента.ру со ссылкой на спикера парламента Новоросии Олега Царева.

Со слов супруги Болотова, Царев рассказал, что политик умер в своем доме в Московской области. Причина смерти не называется.

Болотов был одним из участников выступлений против новых киевских властей весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области.

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