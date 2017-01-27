Губернатор индийского штата ушел в отставку из-за секс-скандала

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Губернатор индийского штата Мегхалая Ви Шанмуганатхан лишился поста после того, как персонал его официальной резиденции написал петицию президенту страны Пранабу Мукерджи. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает The Indian Awaaz.

Пятистраничный документ с требованием отставки 67-летнего чиновника, адресованный также премьер-министру Нарендре Моди, подписали 80 человек.

Сотрудники, в частности, рассказали, что Шанмуганатхан плохо с ними обращался. По их словам, он «был грубым, высокомерным, импульсивным и лживым», подвергал персонал различным унижениям, стрессу и даже пыткам.

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Помимо этого губернатор, как говорится в документе, «превратил официальную резиденцию в клуб для молодых леди».

«Женщины приходят и уходят по прямому приказу губернатора. Многие из них имеют прямой доступ к его спальне»,

— указали сотрудники резиденции.

Как отмечает «Би-би-си», в СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о домогательствах Ви Шанмуганатхана к женщинам, которые устраиваются на работу в администрацию штата Мегхалая.


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