Турция грозит разорвать с ЕС сделку по мигрантам

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

МИД Турции отреагировал на решение Высшего суда Греции отказать Анкаре в выдаче восьми турецких военных.

Турция угрожает расторгнуть соглашение с ЕС по беженцам, после решения греческого суда, отказавшего экстрадировать турецких военных. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 27 января.

«В настоящий момент мы обдумываем наши дальнейшие действия. Мы намерены предпринять все необходимые шаги, в том числе отменить это соглашение о возврате беженцев», – сказал министр.

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Речь идет о договоренности, которая была заключена между Турцией и ЕС в марте 2016 года. Целью соглашения является сдерживание наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

Напомним, накануне верховный суд Греции отклонил запрос Турции об экстрадиции восьми турецких военных, которые подозреваются в причастности к неудавшейся попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.



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