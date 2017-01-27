Появилось видео избиения таксистом в Москве беременной мамы с ребенком

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

В Сети опубликовали видеозапись резонансного конфликта между таксистом и беременной женщиной-пассажиром в Москве, в результате которого двухлетний ребенок получил сотрясение мозга.

Напомним, все произошло накануне в российской столице, где водитель вытолкал женщину с двухлетним ребенком из салона автомобиля.

«Первый канал» уточняет, что 23-летняя Диор везла своего двухлетнего сына Али на заднем сидении такси в детскую поликлинику на плановый медицинский осмотр. Также в салоне находилась бабушка малыша.

После прибытия по адресу и оплаты, таксист заявил, что мальчик перепачкал ногами обивку переднего кресла

, поэтому семья должна оплатить ему химчистку, после этого и произошла потасовка, в результате которой пострадал малыш.

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Видео

«Ребенок всю дорогу ехал на коленях у матери, на руках был, а на то место, на которое жаловался водитель, на том месте ехала бабушка. Конечно, она не поняла, что это не может быть», - заявил отец мальчика Зафар Исмаилов.

В настоящее время 30-летний таксист по имени Нурди уже задержан.

«Если в дальнейшем состояние ребенка существенно ухудшится, то это будет уже основанием для переквалификации на более тяжкие статьи – «Причинение тяжкого вреда здоровью или вреда средней тяжести», которые предусматривают более суровое наказание», - сказал юрист Андрей Набережный.

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