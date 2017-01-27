«Плыви домой!»: в Венеции под смех туристов утонул беженец из Гамбии

В венецианском Гранд-канале на глазах у многочисленных туристов утонул гражданин Гамбии, получивший в 2015 году статус беженца.

Смерть мужчины попала в объектив видеокамеры туристов, проплывавших мимо на речном трамвайчике. При этом никто из очевидцев не помог утопающему, хотя, по словам прибывших на место спасателей, его можно было спасти.

В кадре видно, как над беженцем смеются и кричат ему: «Плыви к себе домой». Также ему бросили два спасательных круга, которыми он не воспользовался.

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