На Украине решили отменить празднования 1 Мая и 8 Марта

На Украине разработали законопроект, предусматривающий упорядочивание календарных праздников в стране. В частности, в Киеве окончательно хотят отойти от празднований советских праздников. По словам директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, уже в ближайшее время на Украине могут быть отменены День весны и труда (1 Мая) и Международный женский день (8 Марта).

«У нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Нами уже разработан проект закона «О государственных праздниках в Украине«. В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос», - пояснил Вятрович (цитата по «Апострофу»).

Он подчеркнул, что «украинцам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 Мая». «Постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства - День независимости, День Конституции…» - считает директор института Национальной памяти.

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По мнению Вятровича, украинскому народу надо отмечать исключительно национальные праздники, а не те, которые достались Киеву «в наследство от советского прошлого». При этом он также отметил, что опыт «отхода» от советских праздников на Украине уже есть.

«Украина спокойно избавилась от 23 Февраля.

Это праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле», - резюмировал он.

В феврале 2015 года президент Петр Порошенко призвал украинцев воздержаться от празднования 23 февраля Дня защитника Отечества, который он отменил, учредив вместо этого новый государственный праздник - День защитника Украины (14 октября). В этот же день некоторые украинцы традиционно отмечают годовщину создания Украинской повстанческой армии. В России УПА внесена в список запрещенных организаций.

В прошлом году 14 октября около трех тысяч сторонников ряда украинских националистических организаций провели в Киеве шествие и митинг в честь Дня защитника Украины и 74-й годовщины создания УПА.

В мае 2015 года на Украине вступили в силу законы о декоммунизации и запрете всего коммунистического, включая памятники, названия и символику. В этой связи по всей стране меняют названия сел, городов, площадей и улиц, связанных с советским и коммунистическим прошлым, а также сносят памятники советской эпохи.

В числе прочего в Киеве летом 2016 года переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры - в честь главного идеолога украинского национализма. Также горсовет переименовал ряд улиц, в том числе улицы Кутузова и Суворова. Город Днепропетровск был переименован в Днепр. Также были изменены названия Днепродзержинска и множества других населенных пунктов на Украине.