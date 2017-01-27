Сенатор Маккейн планирует усложнить процесс снятия санкций с РФ

Сегодня ряд СМИ неоднократно сообщали о том, что в кулуарах Белого дома обсуждается вопрос снятия антироссийских санкций президентом США Дональдом Трампом. Свое мнение по этому поводу высказал сенатор США Джон Маккейн, передает Reuters.

«Я буду работать с коллегами над тем, чтобы санкции против России стали законом», — отметил он.

По его словам, курс на снятие ограничений является «опрометчивым». Маккейн также выразил надежду на то, что новая американская администрация пойдет другим путем.

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Ранее издание Politico со ссылкой на несколько источников сообщило, что в близких к Трампу кругах подготовлен указ о снятии санкций с России. Следом в Кремле заявили, что ничего об этом не знают.

28 января состоится телефонный разговор между российским и американским президентами. Одной из главных тем переговоров станет борьба с терроризмом. «Я предполагаю, что они будут обсуждать, как вместе работать над теми проблемами, для решения которых обе страны могут найти общие основания. Это может быть уничтожение радикального исламского терроризма», — заявляла ранее советник Трампа.

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